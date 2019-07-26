На Москалевке ВАЗ застрял на магистрали теплосетей

Накануне в 20-30 на улице Москалевской, 147 ВАЗ 2106 вылетел с проезжей части на магистральные трубы теплосетей.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, предварительно установлено, что водитель авто превысил скорость, потерял управление и допустил наезд на препятствие.

Пострадавших нет. Во время оформления ДТП патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. От прохождения теста водитель отказался. На нарушителя были составлны протколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости