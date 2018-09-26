На Московском проспекте горел КАМАЗ (фото)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

По информации пожарных,ЧП случилось сегодня утром, 26 сентября. Грузовой автомобиль КамАЗ загорелся во время движения по проезжей части Московского проспекта напротив дома № 200. На момент прибытия спасателей пламя успело распространиться в моторном отсеке грузовика на площади 1 кв.метр.

Благодаря слаженным действиям спасателей грузовик удалось спасти от полного уничтожения. Пожарным для полной ликвидации огня потребовалось около получаса. Водитель не пострадал. Причина инцидента выясняется.

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