На Московском проспекте на автомобиль с пассажиром внутри рухнуло дерево: женщину доставали спасатели

В Харькове спасатели освободили женщину, которую зажало поваленным деревом в автомобиле.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 23 января в 18:08 спасателям поступила информация о том, что во дворе жилой 16-этажки на пр. Московском, 252 в Харькове в результате падения дерева на автомобиль «Opel Vivaro в салоне авто оказалась зажата женщина-пассажир.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что большой клен лежал поперек микроавтобуса на его крыше. Ветвями его кроны были заблокированы все двери, включая передние пассажирские, где находилась женщина. Сама она не пострадала, но и выйти из машины не могла.

Спасатели с помощью бензопилы разрезали ветви и ствол дерева и открыли двери авто. Женщину осмотрели медики скорой помощи, после чего она отказалась от госпитализации.

Агентство Телевидения Новости