Сегодня 10:30
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ДТП на Московском проспекте: после столкновения со светофором перевернулся кроссовер
Сегодня ночью в 2-30 на Московском проспекте-198 врезался в светофор и перевернулся Subaru Forester.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавших не было. Во время оформления ДТП патрульные выявили у водителя авто признаки алкогольного опьянения - освидетельствование мужчина проходит отказался.
На водителя Subaru составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.
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