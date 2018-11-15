ДТП на Московском проспекте: после столкновения со светофором перевернулся кроссовер

Сегодня ночью в 2-30 на Московском проспекте-198 врезался в светофор и перевернулся Subaru Forester.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавших не было. Во время оформления ДТП патрульные выявили у водителя авто признаки алкогольного опьянения - освидетельствование мужчина проходит отказался.

На водителя Subaru составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости