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ДТП на Московском проспекте: после столкновения со светофором перевернулся кроссовер

ДТП на Московском проспекте: после столкновения со светофором перевернулся кроссовер

Сегодня ночью в 2-30 на Московском проспекте-198 врезался в светофор и перевернулся Subaru Forester. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавших не было. Во время оформления ДТП патрульные выявили у водителя авто признаки алкогольного опьянения - освидетельствование мужчина проходит отказался.

На водителя Subaru составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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