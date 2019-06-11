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На Московському проспекті Харкова знищили дерева (ВІДЕО)

На Московському проспекті Харкова знищили дерева (ВІДЕО)

Молоді клен та липу спиляли у дворі будинку №191.

Артем Листопад, кореспондент

Раніше у дворі будинку росло декілька дерев. Тепер, скаржаться мешканці, на цьому місці лише купа гілок. Чому знищили зелену зону люди не знають.

Олена Мусієнко мешкає у будинку №191 по Московському проспекту. Каже: нещодавно комунальники знищили клен та липу, які влітку рятували людей від спеки.

Олена Мусієнко, мешканка будинку №191 по Московському проспекту

На этом месте у нас была зеленая зона во дворе. Здесь люди отдыхали, гуляли с детьми. Сегодня, как вы видите, эта зеленая зона уничтожена и согласия жильцов на это никто не спрашивал. Об уничтожении этих деревьев нас не ставили в известность. По какому поводу их спилили вообще, и что на этом месте предполагают делать.

Як розповідають мешканці, комунальники їм повідомили, що спиляли насадження у зв’язку з ремонтом даху будинку. КП “Харківзеленбуд” журналістам коментар не надав.

Олена Чередниченко, мешканка будинку №191 по Московському проспекту

Дерево было молодое. Оно вот только-только подросло и закрывало наши окна – второй этаж, третий этаж, насчет четвертого не знаю. Мне, как матери с ребенком, которая гуляет постоянно, я люблю зелень, дышать свежим воздухом, а тут, получается, вырубают деревья. И так на Московском проспекте нечем дышать.

За інформацією мерії, з 2015 року у Харкові знищено понад 11 тисяч пошкоджених дерев, а висаджено – понад 23 тисячі.19 червня на сесії міської ради планують розглянути нову програму із заміни дерев на 2020-2025 роки.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Листопад

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Темы: ЖКХ, харьков

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