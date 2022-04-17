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На неділю не погодили жодного гуманітарного коридору – Верещук

На неділю не погодили жодного гуманітарного коридору – Верещук

На неділю, 17 квітня, не погоджено жодного гуманітарного коридору для евакуації людей.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Станом на сьогоднішній ранок, 17 квітня, нам не вдалось домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації. Тому, на жаль, сьогодні ми не відкриваємо гуманітарні коридори", - зазначила Верещук.

Вона запевнила, що українська сторона докладає всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знов запрацювали якнайшвидше.

Урядовець також наголосила, що Україна вкотре вимагає відкриття гуманітарного коридору для евакуації з Маріуполя цивільних, особливо жінок та дітей. Крім того, через відповідні міжнародні структури Україна вимагає від окупантів відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових.

Як повідомлялося, агресія росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу.

Маріупольський міський голова раніше заявляв, що від початку російського вторгнення у місті загинули до 20 тисяч мирних жителів.

За даними Головного управління розвідки МОУ, у Маріуполі зафіксовано перебування 13 російських мобільних крематоріїв для зачищення вулиць від тіл загиблих мешканців.

Також загарбники відбирають у маріупольців українські паспорти і насильно вивозять до росії та ОРДЛО.

У заблокованому Маріуполі залишаються ще близько 120 тисяч мирних жителів.

Маріуполь продовжують боронити бійці полку «Азов», морська піхота, мотострілки.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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