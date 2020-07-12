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На Немышле ночью сгорел автомобиль

На Немышле ночью сгорел автомобиль

В Немышлянском районе Харькова сегодня ночью сгорел автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 11 июля в 2:17 спасателям поступил вызов на улицу Краснодарскую, 182, где горел автомобиль «Volkswagen Passat».

На момент прибытия спасателей на место пожара в автомобиле горел отсек двигателя и салон на площади 4 кв.м.

Пожарные потушили пламя в 3:16.

В результате пожара никто не пострадал.

Как отмечается, причину пожара устанавливают правоохранители.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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