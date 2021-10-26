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На Новожаново в трамвае скончался молодой мужчина
Сегодня, 26 октября, утром в Харькове во время поездки в трамвае умер мужчина.
Об этом сообщается в соцсетях.
Там же опубликовано соответствующее видео. На его кадрах медики пытаются спасти харьковчанина.
По словам очевидцев, происшествие произошло в трамвае 27-го маршрута, мужчина был молодого возраста.
«15 минут назад в 27-м трамвае на конечной Новожаново умер мужчина. «Скорая» приехала быстро, пассажиры пытались помочь. Но не спасли», – говорится в сообщении под видео.
Подробности выясняются.
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