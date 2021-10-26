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На Новожаново в трамвае скончался молодой мужчина

На Новожаново в трамвае скончался молодой мужчина

Сегодня, 26 октября, утром в Харькове во время поездки в трамвае умер мужчина.

Об этом сообщается в соцсетях.

Там же опубликовано соответствующее видео. На его кадрах медики пытаются спасти харьковчанина.

По словам очевидцев, происшествие произошло в трамвае 27-го маршрута, мужчина был молодого возраста.

«15 минут назад в 27-м трамвае на конечной Новожаново умер мужчина. «Скорая» приехала быстро, пассажиры пытались помочь. Но не спасли», –  говорится в сообщении под видео.

Подробности выясняются.

Агентство Телевидения Новости

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