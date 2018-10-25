ДТП на Новых Домах: Chevrolet и Hyundai не поделили перекресток

Накануне в 23-15 на пересечении проспекта Петра Григоренко и Садового проезда не разминулись Chevrolet Aveo и Hyundai Accent.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель Chevrolet на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю Hyundai, двигавшемуся по главной дороге.

От медпомощи участники ДТП отказались. На водителя Chevrolet составлен протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости