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ДТП на Новых Домах: Chevrolet и Hyundai не поделили перекресток

ДТП на Новых Домах: Chevrolet и Hyundai не поделили перекресток

Накануне в 23-15 на пересечении проспекта Петра Григоренко и Садового проезда не разминулись Chevrolet Aveo и Hyundai Accent.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель Chevrolet на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю Hyundai, двигавшемуся по главной дороге. 

От медпомощи участники ДТП отказались. На водителя Chevrolet составлен протокол по ст.124 КУоАП. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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