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На Новых Домах произошел пожар в гаражном кооперативе
В Индустриальном районе Харькова вечером 10 февраля произошел пожар в гаражном кооперативе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре на улице Автогенной,16 поступила спасателям 10 февраля в 20:06.
Прибывшие на вызов пожарные на месте установили, что на территории гаражного кооператива «Вираж» горел гаражный бокс, в котором находился автомобиль «Mercedes-ML 163» 1998 года выпуска. Площадь пожара составила около 26 кв.
В 20:50 спасатели локализовали пожар, в 21:47 его ликвидировали. Пострадавших нет.
Причину возникновения пожара устанавливают.
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