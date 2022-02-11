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На Новых Домах произошел пожар в гаражном кооперативе

На Новых Домах произошел пожар в гаражном кооперативе

В Индустриальном районе Харькова вечером 10 февраля произошел пожар в гаражном кооперативе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре на улице Автогенной,16 поступила спасателям 10 февраля в 20:06.

Прибывшие на вызов пожарные на месте установили, что на территории гаражного кооператива «Вираж» горел гаражный бокс, в котором находился автомобиль «Mercedes-ML 163» 1998 года выпуска. Площадь пожара составила около 26 кв.

В 20:50 спасатели локализовали пожар, в 21:47 его ликвидировали. Пострадавших нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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