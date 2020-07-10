На Новых Домах произошел пожар в квартире многоэтажки: двух жильцов эвакуировали

В Харькове 9 июня произошел пожар в одной из многоэтажек по улице Маршала Рыбалко в Немышлянском районе.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

Как указывается, в 18:03 в квартире дома произошло возгорание домашних вещей. Площадь пожара составляла около 1 м2.

Вследствие большого задымления жителей квартиры - мужчину 1923 года рождения и женщину 1940 года рождения - эвакуировали.

Причины и ущерб от пожара устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости