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На Новых Домах произошел пожар в квартире многоэтажки: двух жильцов эвакуировали

На Новых Домах произошел пожар в квартире многоэтажки: двух жильцов эвакуировали

В Харькове 9 июня произошел пожар в одной из многоэтажек по улице Маршала Рыбалко в Немышлянском районе.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

Как указывается, в 18:03 в квартире дома произошло возгорание домашних вещей. Площадь пожара составляла около 1 м2.

Вследствие большого задымления жителей квартиры - мужчину 1923 года рождения и женщину  1940 года рождения - эвакуировали.

Причины и ущерб от пожара устанавливаются.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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