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На Новых Домах произошел пожар в квартире многоэтажки: двух жильцов эвакуировали
В Харькове 9 июня произошел пожар в одной из многоэтажек по улице Маршала Рыбалко в Немышлянском районе.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.
Как указывается, в 18:03 в квартире дома произошло возгорание домашних вещей. Площадь пожара составляла около 1 м2.
Вследствие большого задымления жителей квартиры - мужчину 1923 года рождения и женщину 1940 года рождения - эвакуировали.
Причины и ущерб от пожара устанавливаются.
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