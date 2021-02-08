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На Новых Домах в маршрутный автобус врезался КАМАЗ: есть пострадавшие

На Новых Домах в маршрутный автобус врезался КАМАЗ: есть пострадавшие

Авария, в результате которой пострадали три человека, произошла сегодня, 8 февраля, в 7:30 на перекрестке ул. Олимпийской и пр. Льва Ландау. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Как рассказал заместитель директора Департамента инфраструктуры Александр Куколь, в маршрутный автобус, который выезжал с улицы Олимпийской на пр. Льва Ландау, врезался КАМАЗ. По предварительной информации, грузовик ехал на красный свет светофора и не пропустил автобус. В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

Пострадавшие были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова. Сейчас проводятся медицинские обследования. Предварительно, их жизни ничего не угрожает.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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