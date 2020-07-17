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На Ньютона подожгли продуктовую палатку

На Ньютона подожгли продуктовую палатку

Сегодня, 17 июля, в 3:41 в Слободской отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Ньютона неизвестный мужчина пытался поджечь продуктовую палатку.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что мужчина бросил подожженную тряпку в палатку, в результате чего она загорелась. Кроме того, загорелся и автомобиль «ГАЗ», который стоял неподалеку. Пожар сразу ликвидировали. Огнем повреждена задняя фара автомобиля. С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Агентство Телевидения Новости

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