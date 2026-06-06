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На Одещині прикордонники затримали трьох порушників кордону (ВІДЕО)

На Одещині прикордонники затримали трьох порушників кордону (ВІДЕО)

Військовослужбовці Подільського загону за допомогою технічних засобів та службового собаки «Фемі» виявили та затримали трьох порушників держрубежу. Чоловіки прямували в напрямку придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

Оперативники встановили, що подорожуючі керувались вказівками організатора – адміністратора одного з телеграм-каналів. За його порадою чоловіки придбали військове обмундирування: камуфляж, берці, накидки та рюкзаки, аби бути менш помітними. А також екіпірувалися кусачками, щоб швидко подолати інженерні загородження.

За організацію незаконного переправлення до сусідньої Молдови адмін отримав від 6 до 8 тис. доларів США з кожного «клієнта» на крипто гаманець.

Відносно мешканців Хмельницької, Миколаївської та Полтавської областей складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи направлено до суду.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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