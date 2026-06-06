На Одещині прикордонники затримали трьох порушників кордону (ВІДЕО)

Військовослужбовці Подільського загону за допомогою технічних засобів та службового собаки «Фемі» виявили та затримали трьох порушників держрубежу. Чоловіки прямували в напрямку придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

Оперативники встановили, що подорожуючі керувались вказівками організатора – адміністратора одного з телеграм-каналів. За його порадою чоловіки придбали військове обмундирування: камуфляж, берці, накидки та рюкзаки, аби бути менш помітними. А також екіпірувалися кусачками, щоб швидко подолати інженерні загородження.

За організацію незаконного переправлення до сусідньої Молдови адмін отримав від 6 до 8 тис. доларів США з кожного «клієнта» на крипто гаманець.

Відносно мешканців Хмельницької, Миколаївської та Полтавської областей складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи направлено до суду.

Джерело: dpsu.gov.ua

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