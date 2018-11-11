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На одесском пляже волна смыла девушку с пирса в море

На одесском пляже волна смыла девушку с пирса в море

11 ноября в 7:44 спасателям поступило сообщение, что в Одессе на одном из местных пляжей волна смыла с пирса в море молодую девушку.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.

Происшествие произошло на пляже Чайка, который расположен на 10-й станции Большого Фонтана.

Прибывшие на место трагедии спасатели с помощью спасательного багра достали тело утонувшей девушки и передали полиции.

Сейчас личные данные погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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