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На одесском пляже волна смыла девушку с пирса в море
11 ноября в 7:44 спасателям поступило сообщение, что в Одессе на одном из местных пляжей волна смыла с пирса в море молодую девушку.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.
Происшествие произошло на пляже Чайка, который расположен на 10-й станции Большого Фонтана.
Прибывшие на место трагедии спасатели с помощью спасательного багра достали тело утонувшей девушки и передали полиции.
Сейчас личные данные погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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