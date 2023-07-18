На одном из центральных пляжей Японии дельфины нападают на отдыхающих

В воскресенье, 16 июля, четверо отдыхающих получили травмы в результате нападения дельфинов на одном из центральных пляжей Японии в префектуре Фукуи. Прошлым летом в этой префектуре морские млекопитающие терроризировали отдыхающих.

В воскресенье, 16 июля, в нескольких метрах от берега дельфин разогнался и врезался в 60-летнего мужчину, а затем укусил его за руку. У пострадавшего сломаны несколько ребер. На том же пляже в поселке Михама дельфин покусал 40-летнего мужчину.

Местная полиция, как пишет BBC.com, зафиксировала в этот день на пляжах префектуры Фукуи еще два случая нападения на отдыхающих.

На пляжах установлены предупреждающие знаки. Граждан просят при встрече с дельфинами не трогать их за кончик носа и задний плавник, так как это самые чувствительные зоны, и наблюдать за млекопитающими с безопасного расстояния.

При этом специалисты отмечают, что хотя дельфины обычно не проявляют агрессию по отношению к людям, но все же такие случаи происходят.

Джерело: nigroll.com

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