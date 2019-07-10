На одному з харківських підприємств скаржаться на дії податківців (ВІДЕО)

На виробничому підприємстві “Харків” скаржаться на втручання в діяльність з боку податківців.

За словами директорки Віти Філанюк, група фіскалів приїхала з перевіркою в п’ятницю зранку.

Віта Філанюк, директорка виробничого підприємства “Харків”

Мы им предоставили все документы, абсолютно беспрепятственно, позволили войти в каждое помещение, которое принадлежит нам. Они сделали там обыск. Они там ничего не нашли, потому что найти ничего и не могли на самом деле. Документы им полностью все предоставили. Бухгалтера работают с ними абсолютно не причиняя никаких препятствий.

Директорка стверджує: податківці неповажно ставляться до працівників підприємства.

Ілля Кундіус, адвокат

Скільки вони тут будуть знаходитися, їм невідомо. Можливо і тиждень, і два. Скільки вони будуть вважати потрібним. Такі дії, по-перше, вони є абсолютно незаконними, по-друге, вони здійснюються з метою здійснення тиску на наше підприємство, блокування його діяльності.

Підприємство постачає форму для бійців Нацгвардії. Про втручання в діяльність дізналися активісти “Спілка ветеранів АТО”. За словами представника громадської організації Віктора Волчелюка, до них застосовували фізичну силу.

Віктор Волчелюк, адвокат громадської організації “Спілка ветеранів АТО”

Побратими наші, до нас звернулися волонтери. Ми не можемо залишатися осторонь. І, звісно, хлопці з нашої громадської організації “Спілка ветеранів АТО” з метою дотримання правоохоронцями, які заблокували роботу, чинного законодавства України спостерігають ззовні.

Податківці не дозволили нашій знімальній групі зайти на територію підприємства. Розмовляти на камеру – відмовилися.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ніколь Костенко

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