На оккупированном Донбассе пропало спецподразделение из Москвы: подробности

На территории временно оккупированных частей Луганской области в районе населенного пункта Коренное пропало секретное специальное подразделение. Об этом говорится в сообщении издания «Ведомости Донбасса».

На временно оккупированные территории Луганской области из Москвы прибыло секретное спецподразделение в составе 25 человек. Ресурсы предполагают, что российские военные могли попасть в район н.п. Коренное, где много копанок. Предполагается, что они могли минимум – заблудиться, максимум – погибнуть в копанках.

В настоящее время на поиски российских военных отправлены 4 отряда по 100 человек.

Вот что сообщают источники:

«Там есть крупные ленные массивы и много яров и оврагов. После прибытия на место и опроса очевидцев ушли на поиск и пропали бесследно, связь с ними прервалась в субботу в районе 13 часов, с этого времени и по ныне ни кто из группы не выходил на связь. Со вчерашнего дня 4 отряда до 100 человек прочесывают район возможного места нахождения пропавших. Неудивительно если нарвались на прииск то там их всех и положили. В 2018 году Плотницкий хотел ее открыть и добывать золото, которое находится на территории нашей республики, но ушел с поста, а товарищ Пасечник отдал этот прииск своему советнику Олегу Павловичу „Палычу». Очень жаль, что МГБ ЛНР знает об этом, и не предупредила спецгруппу из Москвы. После слива украм „Палыча» и пропажи этой спецгруппы никому мало не покажется!».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.

При этом подтверждения данной информации с российской стороны пока нет.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»