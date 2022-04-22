На оккупированных территориях Харьковской области у людей отбирают паспорта и вывозят их в РФ. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил глава Харьковской областной военной обладминистрации Олег Синегубов.

У россиян тактика по отношению к нашим населенным пунктам следующая. Во-первых, они осаждают город, доводя его до гуманитарной катастрофы, не обеспечивая ни "зеленых" коридоров для эвакуации, ни коридоров для снабжения гуманитарной помощи. Когда люди начинают голодать, они начинают играть в хороших полицейских и предлагают выход. Если люди соглашаются, они могут что-нибудь привезти, но сейчас ничего не везут, потому что у них у самих ничего нет. И они предлагают выход - спасение, например, "зеленый" коридор из города Липцы в свой Белгород. Говорили нам - мы согласовываем коридор, но туда. Это смешно. Мы ведь не можем своими автобусами вывозить людей с оккупированной территории на территорию агрессора. Это нонсенс. Они делают следующие предложения. При этом забирают мобильные и паспорта. Людям очень тяжело потом куда-то уехать из Российской Федерации, возможно, через Беларусь или еще как-то, потому что у них нет ни одного документа, - сказал Синегубов.

По его словам, люди в большинстве остаются на месте. Но несколько тысяч вынуждены были выехать на территорию Российской Федерации.

Глава ХОВА отметил, что пока нет информации, что дальше происходит с людьми.

Пока нет информации. Как мне известно, сейчас офис президента и профильное министерство под руководством Ирины Верещук разрабатывают программы и методологии, по которым можно будет идентифицировать этих людей, связаться с ними для того, чтобы помочь и обеспечить перемещение на другие безопасные территории. Они также пытаются сейчас проводить мобилизацию по Изюмскому району, по городу Изюм, шантажом заставляя местных жителей становиться в ряды вооруженных сил Российской Федерации. В общей сложности у них сейчас есть два выхода. Первый: уезжать на территорию РФ. Они представляют это как единый план спасения. Второй вариант: если люди все-таки решают оставаться - это становиться в ряды Вооруженных сил, - объяснил он.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

Новости портала «Весь Харьков»