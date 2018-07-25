На окружной дороге легковушка врезалась в автобус

25 июля около 16 часов на окружной дороге на 501 километре произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщили в Секторе пресс-службы Управления патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ-2106" на дороге с двусторонним движением не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом "Эталон", который двигался навстречу.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля "ВАЗ-2106" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Собранный материал в дальнейшем будет направлено в суд.

Агентство Телевидения Новости