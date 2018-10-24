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На окружной дороге возле авторынка фура сбила неизвестного мужчину насмерть

На окружной дороге возле авторынка фура сбила неизвестного мужчину насмерть

Сегодня, 24 октября, утром в Холодногорском районе на окружной дороге возле авторынка «Лоск» автомобиль МАН под управлением 41-летнего водителя сбил неизвестного пешехода.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП  в Харьковской области.

От полученных травм пешеход скончался на месте. 

По информации правоохранителей, погибшему мужчине на вид около 40 лет. 

Сейчас решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований. 

Личность погибшего и все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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