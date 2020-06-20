На окружной фура протаранила Audi

Сегодня в 10:20 на 513 км трассы Киев-Харьков-Довжанский (окружная, район 1го километра) произошло ДТП с участием трех авто: Skoda, Audi А3 и грузовик Volvo.

Пострадавших, по информации патрульной полиции, нет.

По предварительным данным, водитель Skoda не справился с управлением, допустил наезд на отбойник и выехал на полосу встречного движения. В двигавшийся во встречном направлении Audi, водитель которого пытался избежать столкновения, врезалась фура, водитель которой не выдержал дистанцию.

Протоколы патрульные по ст.124 КУоАП составили на водителей Skoda и Volvo.

Агентство Телевидения Новости