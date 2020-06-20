20.06.2020 17:12
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На окружной фура протаранила Audi
Сегодня в 10:20 на 513 км трассы Киев-Харьков-Довжанский (окружная, район 1го километра) произошло ДТП с участием трех авто: Skoda, Audi А3 и грузовик Volvo.
Пострадавших, по информации патрульной полиции, нет.
По предварительным данным, водитель Skoda не справился с управлением, допустил наезд на отбойник и выехал на полосу встречного движения. В двигавшийся во встречном направлении Audi, водитель которого пытался избежать столкновения, врезалась фура, водитель которой не выдержал дистанцию.
Протоколы патрульные по ст.124 КУоАП составили на водителей Skoda и Volvo.
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