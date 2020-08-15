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На окружной грузовик врезался в легковое авто: один пострадавший
Сегодня в 14:16 на пересечении окружной дороги и Салтовского шоссе столкнулись Volkswagen Jetta и грузовик Iveco.
По информации пресс-службы УПП Харьковской области, травмы в результате ДТП получил пассажир Volkswagen: пострадавшего госпитализировали.
Видео столкновения было опубликовано в соцсетях.
Обстоятельства столкновения устанавливала следственно-оперативная группа.
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Публикация от Автомобильный Харьков/ctokh (@cto_kharkov) 15 Авг 2020 в 6:13 PDT
Темы: дтп
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