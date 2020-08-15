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На окружной грузовик врезался в легковое авто: один пострадавший

На окружной грузовик врезался в легковое авто: один пострадавший

Сегодня в 14:16 на пересечении окружной дороги и Салтовского шоссе столкнулись Volkswagen Jetta и грузовик Iveco.

По информации пресс-службы УПП Харьковской области, травмы в результате ДТП получил пассажир Volkswagen: пострадавшего госпитализировали.

Видео столкновения было опубликовано в соцсетях.

Обстоятельства столкновения устанавливала следственно-оперативная группа.

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Публикация от Автомобильный Харьков/ctokh (@cto_kharkov) 15 Авг 2020 в 6:13 PDT

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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