На окружной грузовик врезался в легковое авто: один пострадавший

Сегодня в 14:16 на пересечении окружной дороги и Салтовского шоссе столкнулись Volkswagen Jetta и грузовик Iveco.

По информации пресс-службы УПП Харьковской области, травмы в результате ДТП получил пассажир Volkswagen: пострадавшего госпитализировали.

Видео столкновения было опубликовано в соцсетях.

Обстоятельства столкновения устанавливала следственно-оперативная группа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Автомобильный Харьков/ctokh (@cto_kharkov) 15 Авг 2020 в 6:13 PDT

Агентство Телевидения Новости