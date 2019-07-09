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На окружной врезался в отбойник и перевернулся Mitsubishi

На окружной врезался в отбойник и перевернулся Mitsubishi

Сегодня утром в 5-30 на окружной дороге на участке от Белгородского шоссе в направлении улицы Леся Сердюка водитель Mitsubishi Colt не справился с управлением и врезался в отбойник, в результате чего машина перевернулась. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, медпомощь потребовалась спутнице водителя. Пострадавшая была госпитализирована. 

В обстоятельствах наезда на препятствие разбиралась следственно-оперативная группа. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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