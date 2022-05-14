На окупованих територіях росіяни намагається залучити громадян України до трудової діяльності в незаконних формуваннях

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 14 травня. 80 доба війни.

На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на утриманні займаних позицій, контролі маршрутів постачання по автошляхах на північ та схід від міста Харкова, а також недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону.

На Словʼянському напрямку триває перегрупування підрозділів противника, створення запасів матеріально-технічних засобів.

Російські війська продовжують цілеспрямоване знищення об’єктів цивільної інфраструктури України шляхом завдання ракетно-бомбових ударів та здійснення артилерійських обстрілів населених пунктів в Донецькій, Одеській, Луганській та Харківській областях.

Противник на тимчасово зайнятих територіях сходу та півдня України намагається залучити громадян України до трудової діяльності в окупаційних установах та незаконних правоохоронних формуваннях, порушує їх права та свободи.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости