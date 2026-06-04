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На окупованому півострові почала сипатися платіжна інфраструктура

На окупованому півострові почала сипатися платіжна інфраструктура

Місцеві жителі масово скаржаться на регулярні перебої в роботі банківських сервісів, через які стає неможливо розрахуватися картками.

Найбільше колапс зачепив громадський транспорт, де термінали все частіше відмовляються приймати безготівкову оплату. Окупаційна влада традиційно замовчує масштаб проблеми, хоча вибіркові збої в терміналах чітко вказують на локальні відключення та несправність цілих платіжних мереж під тиском загальної економічної кризи в регіоні.

Роками кремлівська пропаганда звітувала про «цифровізацію» та стабільність півострова. Зараз реальність демонструє зворотне: через дефіцит ресурсів та перевантаження інфраструктури Крим втрачає навіть базові побутові зручності, залишаючи людей без доступу до власних грошей.

▶ ️Деталі – на сайті ЦНС (https://sprotyv.org.ua/bankivskyi-kolaps-u-krymu-okupatsiina-systema-pochynae-davaty-zboi/)

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8609

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