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На Оман обрушились внезапные наводнения: ВИДЕО

На Оман обрушились внезапные наводнения: ВИДЕО

В некоторых частях Омана температура упала до уровня ниже нуля, а сильные дожди вызвали внезапные наводнения в Султанате.

Об этом сообщает англоязычная новостная служба Ближнего Востока The National.

Температура в некоторых частях Омана в среду упала до уровня ниже нуля из-за того, что что сильный дождь вызвал наводнение в Султанате. Метеорологическое бюро Омана сообщило, что в среду на Джабаль-Шамсе, самой высокой горе на Аравийском полуострове, которая находится в северо-восточной части Омана, температура упала до −2 °C.

На Оман обрушились внезапные наводнения: ВИДЕО

На Оман обрушились внезапные наводнения: ВИДЕО

На Оман обрушились внезапные наводнения: ВИДЕО

На Оман обрушились внезапные наводнения: ВИДЕО

Cильный снег заблокировал дороги, в результате чего жители района возле 3000-метровой горы заявили, что они изолированы от мира. Местные жители переживали, что в случае сохранения ненастной погоды у них закончится еда.

В это время многим жителям низменных районов Омана пришлось покинуть свои дома из-за риска сильного затопления. Также оказались под водой многие автодороги, десятки автомобилей смыло водой. В связи с этим власти призвали автомобилистов не выезжать из дома без крайней необходимости.

Государственное телевидение сообщило, что о смертельных случаях в результате непогоды неизвестно, что в течение суток более 200 человек были госпитализированы в больницы Омана в травмами.

К счастью, в четверг и пятницу в большинстве районов Султаната погода была ясной. Температура воздуха колебалась от +13 до +25 °C.

Источник: bykvu.com

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Темы: оман, погода

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