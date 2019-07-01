На Основе искали взрывчатку на железнодорожной станции

На железнодорожной станции в Основянском районе Харькова искали взрывчатку.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, 30 июня в 21:50 в полицию Харьковской области поступило электронное анонимное сообщение о закладке взрывчатки на железнодорожной станции «Основа», расположенной на площади Привокзальной, 10, в Харькове.

По адресу выезжали оперативные группы полиции, взрывотехники и экстренные службы.

Правоохранители эвакуировали персонал, посетителей.

Во время осмотра помещений, объектов и территорий никаких взрывных устройств не обнаружили.

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