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На Основе искали взрывчатку на железнодорожной станции
На железнодорожной станции в Основянском районе Харькова искали взрывчатку.
Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, 30 июня в 21:50 в полицию Харьковской области поступило электронное анонимное сообщение о закладке взрывчатки на железнодорожной станции «Основа», расположенной на площади Привокзальной, 10, в Харькове.
По адресу выезжали оперативные группы полиции, взрывотехники и экстренные службы.
Правоохранители эвакуировали персонал, посетителей.
Во время осмотра помещений, объектов и территорий никаких взрывных устройств не обнаружили.
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