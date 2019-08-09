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На Павловом Поле горело здание базы пограничников

На Павловом Поле горело здание базы пограничников

8 августа в 17:05 спасателям поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании по переулку Шекспира, напротив дома №7 в Шевченковском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К месту происшествия прибыло 2 отделения пожарных.

На момент их прибытия площадь пожара составила 15 кв.м.

В 17:49 пожар удалось локализовать.

В 18:12 пожар был ликвидирован.

По информации пользователей соцсетей, пожар произошел на территории базы пограничников.

Окончательная причина и ущерб от пожара устанавливаются.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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