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На Павловом Поле из-за ремонта дефекта на тепломагистрали без отопления и горячей воды остались около 60 домов

На Павловом Поле из-за ремонта дефекта на тепломагистрали без отопления и горячей воды остались около 60 домов

Сегодня, 14 ноября, с 9-00 до 21-00 в Шевченковском районе Харькова из-за ремонта обнаруженного дефекта на участке тепломагистрали по ул. Есенина, 2  в ряде домов и учреждений отключили отопление и горячую воду.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте ХТС.

Отопление в горячее водоснабжение отключили в 59 жилых домах, 3 школах, 1 детском саду, 1 лечебном учреждении на лицах ул. Есенина, ул. 23 августа, ул. О. Яроша и пр. Науки.

 

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