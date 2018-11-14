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На Павловом Поле из-за ремонта дефекта на тепломагистрали без отопления и горячей воды остались около 60 домов
Сегодня, 14 ноября, с 9-00 до 21-00 в Шевченковском районе Харькова из-за ремонта обнаруженного дефекта на участке тепломагистрали по ул. Есенина, 2 в ряде домов и учреждений отключили отопление и горячую воду.
Об этом сообщается в оперативной информации на сайте ХТС.
Отопление в горячее водоснабжение отключили в 59 жилых домах, 3 школах, 1 детском саду, 1 лечебном учреждении на лицах ул. Есенина, ул. 23 августа, ул. О. Яроша и пр. Науки.
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