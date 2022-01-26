На Павловом Поле мужчина выпал из окна 5-го этажа многоэтажки: подробности

Об утренних событиях Юрий узнал от соседки. Сам он живет в этом доме уже более 20-ти лет, событием шокирован, предполагает, что, скорее всего, с мужчиной мог произойти несчастный случай.

Юрий, житель дома

Скорее всего, что случайность, потому что лежит там какой-то кусочек тряпки. И такое впечатление, что, может, он за ней полез.

Первыми неподвижного человека на крыше магазина заметили жильцы верхних этажей дома, они сразу же вызвали медиков. Но самостоятельно подняться к пострадавшему врачам не удалось, им понадобилась помощь сотрудников ГСЧС. Спасатели вместе с врачами с помощью пожарной лестницы и специальных носилок спустили мужчину вниз.

Евгений Василенко говорит, при спуске важно было избегать резких движений, ведь они могли ухудшить состояние пострадавшего и нанести ему новые травмы. Вся спецоперация длилась около часа.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Рятувальники спільно з медиками закріпили потерпілого на спеціальних антишокових ношах. Безпечно транспортували з даху магазину до автомобілю швидкої медичної допомоги. Після чого рятувальники супроводжували медиків до лікувального закладу і вже безпосередньо на під’їзді до лікувального закладу хворого переклали з цих нош на спеціальну медичну каталку.

В результате падения с высоты мужчина получил многочисленные травмы, поэтому медики его госпитализировали.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи

Бригада оглянула хворого та поставила попередній діагноз і шпиталізувала його в лікарню швидкої допомоги з діагнозом «черепно-мозкова травма, тупа травма живота і перелом хребта». На обліку вроде стоїть у психіатрів, но більше ніяких даних немає.

Правоохранители опрашивают местных жителей и выясняют все обстоятельства происшествия.





Агентство Телевидения Новости