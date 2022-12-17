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«На передок не рвусь, главное — позакрывать кредиты» — все о мотивации войск рф

«На передок не рвусь, главное — позакрывать кредиты» — все о мотивации войск рф

В разговоре с родными, по информации ИС, многие военнослужащие рф, находящиеся на территории временно оккупированной Донецкой области, жалуются родным на невыносимые условия и лишний раз подтверждают, что находятся тут исключительно ради выплат.

Родные жалуются военнослужащим, что выплаты не приходят, а те говорят, что «нас обманули и боевые не платят». Но надежда на то, что их возможно все же выплатят, заставляет солдат оставаться на позициях и не уходить в самоволку.

Многие из них стараются максимально избежать пребывания на линии соприкосновения и по возможности отсидеться в относительном тылу. Но так получается не у всех, и те, кого все же отправляют «на передок», считают себя смертниками.

#перехват #армия_рф

Джерело: https://t.me/infosprotyv/8012

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