Происшествия
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18.03.2019 22:03
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На перекрестке в центре Харькова не разминулись автомобили, есть пострадавший

На перекрестке в центре Харькова не разминулись автомобили, есть пострадавший

В центре Харькова произошло ДТП. На  перекрестке улиц Каразина и Черрнышевской не разминулись Honda Accord и Chevrolet Aveo.

Об этом сообщили АТН очевидцы.

По предварительной информации, автомобиль такси, который двигался по улице Каразина, на перекрёстке не уступил дорогу автомобилю Honda, который двигался по улице Чернышевской.

От удара автомобиль Aveo отбросило на тротуар.

В результате столкновения пострадал таксист - водитель Aveo.

Сейчас на место прибыли медики.

Все обстоятельства ДТП выясняются.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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