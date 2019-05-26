На пешеходном мосту в Киеве, открытом накануне, повредили стекло: проход закрыли

В Киеве правоохранители расследуют обстоятельства повреждения стекла на пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"На месте происшествия осмотр проводит следственно-оперативная группа с привлечением криминалистов. Обстоятельства повреждения стекла устанавливаются", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье вечером.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. После тщательного осмотра происшествию будет дана правовая квалификация.

По информации правоохранителей, на время работы экспертов временно ограничено движение на этом участке моста.

В тоже время, по сообщению интернет-ресурса dtp.kiev.ua, мост для прохода граждан перекрыт. Бойцы Киевской службы спасения КГГА обеспечивают безопасность на месте происшествия, где работают полиция и бойцы КАРС.

Как сообщалось, пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов открыли вчера, 25 мая.

Активное строительство моста продолжалось 5 месяцев. Над возведением моста работали около тысячи строителей и специалистов.

Длина мостового перехода - почти 212 метров, выполнен он из бетона и стекла. Покрытие - из гусасфальта. Вес металлоконструкций - 460 тонн. Только центральная часть моста (длиной 63 м) весит 125 тонн. Ее поднимали и устанавливали 3 суток. Мост опирается на 4 опоры - две промежуточные, на которых он меняет направление, и две опоры по обе стороны моста. Высота самой высокой опоры 32 м, самой низкой - 22 м.

Стоимость строительства самого моста - 275 млн грн.

На прочность стекло градоначальник Киева испытал совместно с братом, экс-чемпионом мира Владимиром Кличко. Они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки. Всего же, заверил мэр, 1 кв. м такого стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.

В воскресенье вандалы повредили две секции стекла на пешеходно-велосипедном мосту. Мэр города заявил, что это является актом вандализма.

"Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли", - написал городской глава на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Градоначальник столицы заявил, что виновные понесут наказание.

"Сказать, что я обескуражено злой - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ. Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся", - написал Кличко.

Агентство Телевидения Новости