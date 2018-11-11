ДТП на площади Защитников Украины: на пешеходном переходе Камаз сбил женщину

Накануне в 15-00 на площади Защитников Украины Камаз (водителю 50 лет) сбил переходившую дорогу женщину.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, грузовик сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая (приблизительный возраст - около 40 лет) в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Информация внесена в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства и личность пострадавшей устанавливаются.

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