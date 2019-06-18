На пешеходный «Мост Кличко» в Киеве заехал кроссовер с киевскими номерами: ВИДЕО

В Киеве на новый пешеходно-велосипедный мост между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой, который в народе именуют "мост Кличко", заехал внедорожник с киевским регистрационным номером.

Об этом сообщил пользователь Facebook Дима Макагон в понедельник, 17 июня, и опубликовал видео с места событий.

Макагон отметил, что водитель старался не заезжать на велодорожку и ехал по той части моста, которую используют пешеходы.

"Автомобилистам тоже хочется посмотреть на пейзажи с нового моста, будьте людьми, уважайте интересы других! Респект таким водителям, которые не заезжают на велодорожку", – написал он в подписи к ролику.

На видео не видно, заезжал ли автомобиль на бронированное стекло, установленное на отдельных отрезках моста.

СМИ нашли "героев", которые почему-то решили покататься по новому пешеходному мосту. Так, в паблике "Киев-оперативный" опубликовали видео, которое было снято спутницами водителя внедорожника.

Как видно на видео, внутри машины находилось три человека - две девушки и мужчина, управлявший автомобилем.

Как выяснилось, видео на своей странице в Instagram в Stories опубликовала alexandra__rai. Девушка уже удалила скандальное видео.

Согласно информации Александры в соцсетях, девушка проживает в Киеве, но родной город указан Новоград-Волынский.

Стоит отметить, что украинцы начали писать девушке комментарии под ее постами в соцсетях.

"А это вы после ресторана поехали кататься по пешеходному мосту на Мерседесе?", "Ну не пешком же ей ходить, девочка устала.... Что же Вы, в самом деле?", "Наверное в ресторан на машине въехали?", - пишут украинцы под постом девушки в соцсети Facebook.

Полицейские уже начали поиск автомобиля. Нарушителем оказался серебристый Mercedes Benz GL 2007 года выпуска, который выехал в сторону Набережной, однако после этого скрылся в неизвестном направлении. По словам правоохранителей, это является грубым административным правонарушением.

"Сотрудники патрульной полиции разыскивают водителя автомобиля Mercedes, который грубо нарушил Правила дорожного движения - выехав на пешеходный мост. Патрульные уже установили личность владельца автомобиля и его место фактического нахождения, а также место нахождения автомобиля. Сейчас патрульные устанавливают всех лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения и просят обратиться в службу 102, чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции г. Киева.

В полиции отметили, что за нарушение Правил дорожного движения, нарушителя ожидает административная ответственность, а какая именно будет известно только после дачи объяснений своих действий как водителем, который заехал на пешеходный мост, так и лицами, которые были очевидцами события.

В данный момент известно только, что государственный знак АА 1068 ВР зарегистрирован в Голосеевском районе столицы 10 января 2018 года.

В субботу, 25 мая, мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром открыл пешеходно-велосипедный мост. Братья проверили стеклянные панели на прочность.

В воскресенье, 26 мая, стало известно, что на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка" треснуло стекло.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту повреждения пешеходно-велосипедного моста по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

31 мая в КГГА сообщили, что на новом пешеходном мосту в Киеве вместо защитной пленки установят еще один слой супербронированного стекла.

Источник: bykvu.com

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