На плакатах, которые развесили в россии изображен легендарный украинский летчик

Это воздушный ас, украинец Петр Дзюба.

Герой Советского Союза, легендарный летчик родился в селе Константиновка Донецкой области, разбомбленное в 2022 году российской армией в ходе войны в Украине.

Умер Петр Петрович в Харькове и похоронен на кладбище в районе «Новая Бавария», который также подвергся ударам российской армии в марте 2022.

Источник: https://t.me/truexanewsua/45950

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