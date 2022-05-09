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На плакатах, которые развесили в россии изображен легендарный украинский летчик
Это воздушный ас, украинец Петр Дзюба.
Герой Советского Союза, легендарный летчик родился в селе Константиновка Донецкой области, разбомбленное в 2022 году российской армией в ходе войны в Украине.
Умер Петр Петрович в Харькове и похоронен на кладбище в районе «Новая Бавария», который также подвергся ударам российской армии в марте 2022.
Источник: https://t.me/truexanewsua/45950
Темы: война, История, пропаганда, харьков