На початку війни в Харкові хоронили людей з порушенням законодавства

На 18-му цвинтарі проведуть процедуру перепоховання. У перші місяці війни в Харкові працівники КП «Ритуал» здійснювали поховання з порушенням законодавства України. На КП «Ритуал» провели службове розслідування, за результатами якого було ухвалено кадрові рішення. Про це сьогодні, 19 вересня, на нараді повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Діючому керівництву КП «Ритуал» поставлене завдання – виправити ситуацію, що склалася за попереднього керівника підприємства, та перепоховати тіла відповідно до законів України.

Так, тіло бійця тероборони Романа Симонка, який загинув під час обстрілу будівлі ХВДА, планують перепоховати з усіма почестями вже наступного тижня на Алеї Слави, на тому ж цвинтарі №18, де він лежать зараз, але у спільній могилі.

«Люди пішли з життя, коли почалася війна, але потрібно якнайшвидше перепоховати їх по-людськи, кожного в окремій могилі, як вони на те заслуговують», – підкреслив мер Харкова.

Подробиці – у матеріалі LB.ua “Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?”

Агентство Телевидения Новости