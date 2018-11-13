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На полтавщине повалили памятник Ленину, который ранее отказывались демонтировать
Ночью 11 ноября в селе Круподеринцы Полтавской области повалили памятник Ленину, который жители деревни отказались демонтировать добровольно.
Об этом сообщает LB.ua.
Бюст советского вождя повалили вместе с постаментом, но не разбили, возможно, потому что он оказался очень прочным. Кто это сделал, пока неизвестно.
Еще в сентябре Оржицкая районная государственная администрация сообщила, что вопрос демонтажа памятника по закону о декоммунизации выносился на сессию сельского совета Круподеринцев, но не поддержали местное население и депутаты.
Разъяснительная работа, которая проводилась с крестьянами и председателем сельского совета, результатов не дала.
Источник: prm.ua
Темы: пропаганда, Украина
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