На полтавщине повалили памятник Ленину, который ранее отказывались демонтировать

Ночью 11 ноября в селе Круподеринцы Полтавской области повалили памятник Ленину, который жители деревни отказались демонтировать добровольно.

Об этом сообщает LB.ua.

Бюст советского вождя повалили вместе с постаментом, но не разбили, возможно, потому что он оказался очень прочным. Кто это сделал, пока неизвестно.

Еще в сентябре Оржицкая районная государственная администрация сообщила, что вопрос демонтажа памятника по закону о декоммунизации выносился на сессию сельского совета Круподеринцев, но не поддержали местное население и депутаты.

Разъяснительная работа, которая проводилась с крестьянами и председателем сельского совета, результатов не дала.

Источник: prm.ua

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