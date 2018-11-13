Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:42
Просмотров: 57

На полтавщине повалили памятник Ленину, который ранее отказывались демонтировать

На полтавщине повалили памятник Ленину, который ранее отказывались демонтировать

Ночью 11 ноября в селе Круподеринцы Полтавской области повалили памятник Ленину, который жители деревни отказались демонтировать добровольно.

Об этом сообщает LB.ua.

Бюст советского вождя повалили вместе с постаментом, но не разбили, возможно, потому что он оказался очень прочным. Кто это сделал, пока неизвестно.

Еще в сентябре Оржицкая районная государственная администрация сообщила, что вопрос демонтажа памятника по закону о декоммунизации выносился на сессию сельского совета Круподеринцев, но не поддержали местное население и депутаты.

Разъяснительная работа, которая проводилась с крестьянами и председателем сельского совета, результатов не дала.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Как финские «полезные идиоты» помогали Кремлю проводить «выборы в днр-лнр». СКРИН
Сегодня 07:21    33
Децентралізація має стати незворотною – Президент
Сегодня 06:55    40
Что ждет Украину в 2019-м: карпатский мольфар, который предсказал войну, сделал сенсационное пророчество
12.11.2018 15:53    857
Україна представила на міжнародній виставці у Китаї понад 100 потенційних проектів на загальну суму понад €4 млрд
12.11.2018 09:15    92
За десять місяців Нафтогаз сплатив до держбюджету близько 103 млрд грн
12.11.2018 08:18    60
Как заставить водителей соблюдать закон?
12.11.2018 06:10    348
Откровенное интервью Юрия Луценко "Прямому"
11.11.2018 10:00    241
Оформить паспорт можно будет по интернету
11.11.2018 08:37    188
Multiplex до кінця 2019 року відкриє 40 нових кинозалів в різнх містах України
11.11.2018 07:49    112
Декретные выплаты не отменят – Гройсман
11.11.2018 07:33    195
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 