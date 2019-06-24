На Полтавщине разбился самолет АН-2, пострадали два человека

Вблизи села Млыны Лохвицкого района (Полтавская область) произошла авария легкомоторного самолета АН-2, в результате чего пострадали 2 человека.

Об этом сообщает ГСЧС.

"23 июня в 9:54 в Службу спасения" 101 "от местного жителя поступило сообщение об авиационном происшествии с самолетом АН-2 вблизи с. Млыны Лохвицкого района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в самолете находились 2 пилота, которые самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. В результате падения самолет начал гореть.

По предварительной информации самолет летел на опрыскивание сельскохозяйственных посевов.

Источник: prm.ua

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