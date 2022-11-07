На Пригожина и на Facebook подали иск в США за разжигание расовой ненависти, приведшей к стрельбе в церкви

Вдова и дочь пастора, убитого в 2015 году при стрельбе в церкви города Чарлстон в Южной Каролине, подали в суд на Facebook и Евгения Пригожина, который, по мнению истцов, разжигал в США расовую ненависть. Как пишет The Hill, женщины требуют компенсации, ее сумма не уточняется.

Детали. В иске говорится, что Дилан Руф, убивший 9 человек в церкви Чарлстона, почерпнул идеи «превосходства белой расы» не в семье, а из пропаганды ненависти в социальных сетях.

● Истцы утверждают, что радикализация Руфа не была случайностью, а стала следствием иностранного вмешательства, в том числе со стороны Пригожина и его «Агентства интернет-исследований» (больше известно как «фабрика троллей»), которые тайно разжигали расовую ненависть в США. Их усилия увенчались успехом из-за особенностей системы модерации контента в Facebook, указывается в иске.

Контекст. В 2018 году США предъявили обвинения 13 российским гражданам и трем организациям во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В списке оказался в том числе знакомый президента России Евгений Пригожин, а также его компании «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг».

● В преддверии этих промежуточных выборов исследователи снова зафиксировали активность сети фейковых аккаунтов, которые связаны с «фабрикой троллей». В этот раз их активность зафиксирована на платформах, которые не занимаются активно модерацией контента, вроде Parler, Gab и Gettr, свидетельствуют данные компаний Recorded Future, Graphika и Mandiant, которые приводит The New York Times.

● Одной из целей «троллей» в этот раз может быть влияние через общественное мнение на военную поддержку, которую США оказывают Украине, считают в Recorded Future.

● Ранее исследование аналитической компании Graphika Inc. выявило (https://t.me/agentstvonews/1762), что пророссийские интернет-аккаунты пытаются повляться на результаты американских выборов через карикатуры.

Джерело: https://t.me/agentstvonews/1774

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