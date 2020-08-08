08.08.2020 18:22
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На проспекте Александровском Деу и ВАЗ не разминулись на перекрестке
Сегодня около 14:00 на пересечении проспекта Александровского с бульваром Богдана Хмельницкого столкнулись Деу Ланос и ВАЗ 21099.
Медпомощь участникам ДТП не потребовалась. По данным пресс-службы УПП Харьковской области, водитель Деу нарушил правила проезда перекрестка (пункт 16.6 ПДД Украины), в результате чего и произошло столкновение.
Водителю Деу патрульные выписали протокол по ст.124 КУоАП.
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