На проспекте Александровском Деу и ВАЗ не разминулись на перекрестке

Сегодня около 14:00 на пересечении проспекта Александровского с бульваром Богдана Хмельницкого столкнулись Деу Ланос и ВАЗ 21099.

Медпомощь участникам ДТП не потребовалась. По данным пресс-службы УПП Харьковской области, водитель Деу нарушил правила проезда перекрестка (пункт 16.6 ПДД Украины), в результате чего и произошло столкновение.

Водителю Деу патрульные выписали протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости