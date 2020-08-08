Происшествия
Перейти к списку новостей
08.08.2020 18:22
Просмотров: 161

На проспекте Александровском Деу и ВАЗ не разминулись на перекрестке

На проспекте Александровском Деу и ВАЗ не разминулись на перекрестке

Сегодня около 14:00 на пересечении проспекта Александровского с бульваром Богдана Хмельницкого столкнулись Деу Ланос и ВАЗ 21099.

Медпомощь участникам ДТП не потребовалась. По данным пресс-службы УПП Харьковской области, водитель Деу нарушил правила проезда перекрестка (пункт 16.6 ПДД Украины), в результате чего и произошло столкновение.

Водителю Деу патрульные выписали протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

В аварии на Нетеченской набережной пострадал водитель ВАЗ
08.08.2020 17:00    155
Мопед лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом в Изюме: один пострадавший
07.08.2020 17:41    184
В аварии с участием трех авто на проспекте Тракторостроителей пострадал велосипедист
07.08.2020 13:27    271
Медленно шли: в Запорожье водитель «ускорял» пешеходов на «зебре», толкая их бампером авто (видео)
07.08.2020 11:50    403
В 11 раз выше нормы: на Салтовке патрульные выявили пьяного водителя на неисправном автомобиле
06.08.2020 19:50    245
Ночная авария на ХТЗ: на аварийном перекрестке не разминулись Mitsubishi и Mazda
06.08.2020 12:56    238
Под Харьковом остановили нетрезвого водителя без прав: на нарушителя составлены три протокола
06.08.2020 11:42    184
Харьковчанина будут судить за ДТП, в котором погиб 17-летний подросток
06.08.2020 09:55    172
На Московском сбит велосипедист
05.08.2020 12:28    336
Тепер кожен може слідкувати за покращенням безпеки дорожнього руху у своєму регіоні, - Владислав Криклій
05.08.2020 08:15    151
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 