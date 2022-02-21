Происшествия
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21.02.2022 18:12
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На проспекте Победы обнаружили труп мужчины

На проспекте Победы обнаружили труп мужчины

Тело молодого человека в луже крови одним из первых увидел Анатолий, который как раз вышел на прогулку с собаками.

Анатолий, пенсионер

Я утром сегодня только увидел. И милиция приехала рано утром, в половину седьмого.

Жители дома говорят, что погибшего знали только в лицо, мол, раньше он жил в этом доме, потом переехал, а потом вообще потерял жилье, а сюда приходил к знакомым в гости. Что именно случилось ночью – пока неизвестно, но соседи убеждены, что это может быть убийство.

Евгения Владимировна, пенсионерка

С окна его выбросили, потому что там лужа крови была и все остальное. Они его выбросили. Там же на десятом этаже, вы видели, там же разбитое стекло, они его видно.

Валентин Дмитриевич, пенсионер

С двух часов ночи до четырех тут какая-то была тусовка, они сломали лифт.

Жители дома уже не впервые жалуются на соседство с теми, кто употребляет наркотические вещества и не дает спокойно жить всему подъезду. Впрочем, как сообщили в полиции, по предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время устанавливается личности погибшего. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 с примечанием «несчастный случай». Ксения Табака, Ярослав Василенко, АТН


Агентство Телевидения Новости

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