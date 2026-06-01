На Південно-Слобожанському окупанти штурмували чотири рази, один бій триває
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 1 червня. Триває 1559 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби окупаційні війська 62 рази штурмували позиції українських захисників.
На Південно-Слобожанському напрямку російські військові чотири рази намагалися прорвати оборону біля Ветеринарного, Стариці та Приліпки. Один бій триває.
На Куп’янському напрямку окупанти один раз йшли в атаку, намагаючись витіснити підрозділи ЗСУ поблизу Курилівки.
Активно діяли росіяни на Лиманському напрямку, здійснивши чотири штурми неподалік Копанок, Дробишевого, Лиману та Ямполя.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.