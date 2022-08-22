На півдні ЗСУ відкоригували пропускну спроможність Каховського моста

Це вдалося ракетно-артилерійським підрозділам, які посилили вогневий контроль, повідомили у нічному зведенні ОК «Південь».

Також авіація завдала два удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога в районах Олександрівки й Бурханівки.

Серед втрат окупантів:

● 20 загарбників;

● корпусна самохідна гармата «Гіацинт-С»;

● самохідна гаубиця «Мста-С»;

● дві пускових установки С-300;

● радіолокаційна станція підсвітлення й наведення;

● мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів «Небо-М»;

● два буксированих міномети 120-го калібру;

● три одиниці броньованої техніки.

Джерело: https://t.me/spravdi/15713

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