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На півдні ЗСУ відкоригували пропускну спроможність Каховського моста
Це вдалося ракетно-артилерійським підрозділам, які посилили вогневий контроль, повідомили у нічному зведенні ОК «Південь».
Також авіація завдала два удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога в районах Олександрівки й Бурханівки.
Серед втрат окупантів:
● 20 загарбників;
● корпусна самохідна гармата «Гіацинт-С»;
● самохідна гаубиця «Мста-С»;
● дві пускових установки С-300;
● радіолокаційна станція підсвітлення й наведення;
● мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів «Небо-М»;
● два буксированих міномети 120-го калібру;
● три одиниці броньованої техніки.
Джерело: https://t.me/spravdi/15713