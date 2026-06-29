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На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники «DESTRUCTION TEAM» завдали ворогу втрат

На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники «DESTRUCTION TEAM» завдали ворогу втрат

Прикордонники підрозділу «DESTRUCTION TEAM» прикордонної комендатури швидкого реагування 5 прикордонного загону ефективно виконують бойові завдання на Північно-Слобожанському напрямку.

Цього разу оборонці виявили та знищили антени зв’язку й керування БпЛА, засоби РЕБ та РЕР та значну кількість ворожих дронів типу «ждун».

Також прикордонники уразили дві гармати противника, знищили укриття та завдали втрат живій силі ворога.

«DESTRUCTION TEAM»: працюємо до Перемоги!

Приєднуйтесь до незламних – навчайся, захищай, перемагай!

Запрошуємо до лав 5 прикордонного загону!

ПРИКОРДОННИК – це престиж, стабільність та відповідальність!

Заповнюй анкету https://anketa-rec.dpsu.gov.ua/ та ставай частиною нашої бойової родини.

Телефонуй:

(067) 365-71-35

(097) 189-10-95

(095) 780-29-04

(095) 580-67-26

Джерело: dpsu.gov.ua

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