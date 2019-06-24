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На Пушкинской девушку сбили прямо на зебре (ВИДЕО)

На Пушкинской девушку сбили прямо на зебре (ВИДЕО)

В Харькове иностранец сбил девушку, которая переходила дорогу. Авария произошла 22 июня, около 10:00, на улице Пушкинской. Автомобиль Volkswagen сбил девушку-пешехода, сообщают в полиции.

28-летнюю пострадавшую с места ДТП госпитализировали с переломом ноги. Для оформления аварии на место прибыла следственно-оперативная группа.

Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, автомобиль на "евробляхах" ехал по встречной полосе и сбил девушку-пешехода на тротуаре.

Летит на красный на Архитектора Бекетова и на тротуаре сбивает девочку вместе с забором. Она улетает, но приземляется на капот. Дальше ее тащит. Быстро все среагировали. Забрали ключи у него. Стали его вытаскивать с машины. Девочка в сознании. Бедро он ей порвал вместе с мышцами. Голова пробита до средины кости. Множество ссадин, – пишет харьковчанин Евгений Борисенко на своей странице в Facebook.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: дтп, харьков

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