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На Пушкинской мотоцикл врезался в авто: водитель байка погиб
Накануне в 23:15 на улице Пушкинской, 49 в автомобиль Hyundai Accent врезался мотоцикл Yamaha: водитель байка погиб.
Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, транспортные средства двигались в попутном направлении – автомобиль впереди, мотоцикл сзади. В результате столкновения 30-летний водитель мотоцикла получил смертельные травмы.
Уголовное производство открыто по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.
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