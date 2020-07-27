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На Пушкинской мотоцикл врезался в авто: водитель байка погиб

На Пушкинской мотоцикл врезался в авто: водитель байка погиб

Накануне в 23:15 на улице Пушкинской, 49 в автомобиль Hyundai Accent врезался мотоцикл Yamaha: водитель байка погиб.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, транспортные средства двигались в попутном направлении – автомобиль впереди, мотоцикл сзади. В результате столкновения 30-летний водитель мотоцикла получил смертельные травмы.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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