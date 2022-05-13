На разминирование Циркунов понадобится несколько недель, мины есть даже в детских кроватках - Синегубов

О ситуации в Циркунах Харьковской области рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, возвращаться сейчас домой в освобожденные поселки жителям крайне опасно.

Когда освобождаются те или иные территории, это не значит, что туда можно ехать сразу местному населению и выезжать из него тоже. Это опасно: враг обычно вблизи этих населенных пунктов часто ведет прицельный огонь по гражданским автомобилям, автобусам, когда видит, что люди пытаются эвакуироваться. Я призываю прислушиваться к официальным заявлениям наших военных: мы сразу сообщим, когда это будет относительно безопасно, потому что враг минирует абсолютно все. Недавно освобожденные Циркуны продемонстрировали, что заминированы частные дома, детские кроватки, детские сады, школы, административные здания, обочины… Мины разбросаны повсюду вдоль дороги, детонируют от любого прикосновения к ним. И у нас, к сожалению, уже есть жертвы среди гражданского населения, поэтому просьба очень осторожно вести себя на этих территориях, - рассказал Олег Синегубов.

По словам главы ХОВА, чтобы люди смогли безопасно вернуться на освобожденные территории, должны сложиться несколько условий.

Во-первых, мы должны вместе с Вооруженными Силами создать условия для подразделений ГСЧС для разминирования. Под минами, под снарядами, под артиллерией работать слишком тяжело - мы теряем узкопрофильных специалистов на поле боя фактически. Как только мы отодвинем врага на более безопасный участок, понимаем, что это будет относительная безопасность, тогда сразу подразделения ГСЧС приступают к разминированию. Согласно предварительным консультациям, на населенный пункт Циркуны им нужно несколько недель. Вот такие временные рамки, - объяснил Синегубов.

Напомним, в освобожденных Циркунах две женщины подорвались на минах.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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