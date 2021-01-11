На Рождественских выходных в Харькове произошло более полусотни ДТП

За время Рождественских выходных в Харькове случилось больше полусотни аварий, утверждает представитель патрульной полиции Дмитрий Гайдук.

Дмитрий Гайдук, представитель патрульной полиции

Виїхали на 64 дорожньо-транспортні пригоди, з яких 9 з травмованими

Так, именно на Рождество, 7-го января, вечером на Мерефянском шоссе случилось страшное ДТП с участием сразу трех автомобилей.

По словам свидетелей, водитель ВАЗа сначала столкнулся с водителем «Хёндай», а потом продолжил движение и через несколько минут столкнулся со вторым автомобилем, который в результате съехал в кювет. Водителя и двоих пассажиров забрали в больницу.

8-го января около 20 часов водитель легковушки ВАЗ не справился с управлением, в результате чего его автомобиль съехал с дороги и упал на железнодорожные пути. ДТП случилось на Московском проспекте.

9-го января случилось сразу два ДТП. Ночью водитель «Хёндай» въехал в эвакуатор, а потом пытался скрыться с места событий. Водителя заметили местные жители и сообщили об этом в полицию.

Другая авария произошла около 19 часов в Песочине. Водитель автомобиля БМВ насмерть сбил 54-летнего пешехода. Следствие продолжается, а водителю в случае доказательства его виновности грозит до 8 лет заключения.

Однако, по данным полиции, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Правоохранители просят всех быть более внимательными, особенно в темное время суток.

Хотя пешеходы не всегда чувствуют себя в безопасности, даже когда идут по переходу и на зеленый свет светофора.

Елена, пешеход

Наверное, есть всегда опасность всегда. По светофору если, то нормально. Но здесь он часто отключается, вот в этом плане. И я перебегаю, не всегда жду, но только надеюсь на разум водителя, который видит, что светофор не работает и люди идут.

Поэтому важно не терять бдительность и быть аккуратными всем участникам движения, подытоживают полицейские.





Агентство Телевидения Новости